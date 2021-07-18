18-летний олигарх с Лилией Ребрик возвращается на экраны

В полюбившейся зрителям комедии Лилия Ребрик сыграла роль супруги олигарха, жизнь которого кардинально меняется в один момент

Кадр из фильма «18-летний олигарх» / Фото: пресс-служба

Захватывающая комедийная мелодрама "18-летний олигарх", в которой главные роли сыграли Лилия Ребрик, Иван Оганесян и Ирина Гришак, возвращается на экраны! Сериал от студии "Квартал 95" можно посмотреть уже сегодня вечером на телеканале "Украина" в 17:00.

По сюжету успешный олигарх Эдик ведет разгульный образ жизни, не уважает и не ценит других. В один день его прежняя жизнь рушится – он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем. Пытаясь наказать неверную супругу, Эдик решает передать компанию и все имущество своей внебрачной 18-летней дочке Лесе, живущем в глухом селе. Но найти с ней общий язык окажется совсем непросто – мужчина бросил ее маму много лет назад, а саму девушку никогда раньше не видел.

Кадр со съемок фильма "18-летний олигарх" / Фото: пресс-служба

Для съемок Ирине Гришак пришлось научиться водить машину. Именно на съемках "18-летнего олигарха" молодая актриса впервые села за руль – и сразу большого грузового авто.

Ирина Гришак / Фото: пресс-служба Реклама

В некоторых эпизодических ролях этого сериала зрители увидят и актеров студии "Квартал 95", причем в очень необычных для себя амплуа.

Также роли в сериале исполнили Екатерина Гулякова, Дмитрий Сарансков, Александр Ганноченко, Андрей Алехин, Юрий Крапов, Мика Фаталов.

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