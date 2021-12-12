Как выглядят звезды сериала Все женщины ведьмы спустя 23 года (фото)

Как изменились главные герои сериала "Все женщины ведьмы" / Фото: Getty Images, instagram.com/milano_alyssa, instagram.com/rosemcgowan

С момента выхода первой серии прошло 23 года. Прю, Пайпер, Фиби и Пейдж навсегда остались кумирами подростков начала 2000-х. В 2011 году в США пытались перезапустить любимый проект миллионов, но былого успеха не удалось повторить. Зрители помнят и любят актеров телехита 90-х. Рассказываем, как сейчас выглядит и чем занимаются звезды сериала "Все женщины ведьмы"

Шеннен Доэрти

Актриса, сыгравшая Прю Холливелл, была в сериале всего три сезона. Шеннен убрали из проекта из-за постоянных скандалов, которые она сама провоцировала. Коллеги Доэрти не раз жаловались на характер звезды. Шеннен снималась в разных сериалах, но былой славы не удалось вернуть.

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Шеннен Доэрти тогда и сейчас / Фото: instagram.com/theshando, скриншот

В 2015 году у актрисы диагностировали рак. С помощью химиотерапии ей удалось побороть болезнь на время, но в этом году у Доэрти случился рецидив. Все это время Шеннен поддерживает супруг Курт Исваринко. Пара поженилась в 2011 году. Для актрисы это стал третий брак.

Холли Мари Комбс

В творческой жизни исполнительница роли Пайпер Холливелл после окончания сериала наступило затишье. Она снялась в сериалах "Милые обманщицы" и "Анатомия страсти". Комбс редко появляется на телевидении, но занялась благотворительностью.

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Холли Мэри Комбс тогда и сейчас / Фото: Getty Images, скриншот

Актриса является многодетной мамой. У нее три сына от Дэвида Донохо. В 2011 году Холли развелась с мужем. После расставания Комбс признавалась, что разочаровалась в браке. Но в 2015 году ей удалось наладить личную жизнь. Холли познакомилась с ресторатором Майком Районом. В 2019 году пара сыграла свадьбу в кругу близких.

Алисса Милано

Последние несколько лет исполнительница роли Фиби пропала с радаров светской жизни. Она занялась благотворительность и не остается в стороне от "острых" общественных и политических вопросов. Милано стала инициатором движения против сексуального насилия и домогательств — #MeToo.

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Алисса Милано тогда и сейчас / Фото: instagram.com/milano_alyssa

Алиссе Милано удалось построить крепкую семью со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. Пара воспитывает двоих детей.

Роуз Макгоуэн

Роль Пейдж принесла актриса популярность, однако сейчас о Роуз Макгоуэн чаще говорят в контексте скандалов. До сих пор обсуждается ее двухлетний роман с Мэрилином Мэнсоном, с которым она рассталась из-за его проблем с наркотиками.

Роуз МакГоуэн тогда и сейчас / Фото: скриншот, instagram.com/rosemcgowan

Также Роуз часто вспоминают, если речь идет о скандале с Харви Вайнштейном. Звезда "Все женщины ведьмы" одной из первых рассказала о домогательствах продюсера. Актриса призналась, что Вайнштейн ее изнасиловал и дал за молчание 100 тысяч долларов. Деньги она взяла, но в итоге потом рассказала о скандальной истории. В 2017 году актрису обвинили в употреблении запрещенных веществ, сама Роуз все отрицала.

Сейчас актриса почти не снимается. Роуз была замужем один раз. С художником Дейви Дитейлом она прожила в браке всего два года.

Брайан Краузе

Исполнителю роли Лео, как и многим его коллегам по сериалу, не удалось пополнить свою фильмографию популярными проектами.

Брайан Краузе тогда и сейчас / Фото: скриншот

Актер снимается в сериалах и фильмах, но не в главных ролях. На протяжении 10 лет у Брайана были проблемы с алкоголем. Поговаривали, что актер начал сильно пить из-за невостребованности в кино. О личной жизни Краузе не любит распространяться. Актер был женат один раз, но развелся с супругой еще в 2000-х годах. У Брайна есть сын, которому в этом году исполнилось 25 лет.

Джулиан Макмэхон

Благодаря роли злодея с добрым сердцем Джулиан получил мировую популярность. Также актер сыграл одну из главных ролей в сериале "Части тела". После сериала "Все женщины ведьмы" снялся в таких проектах как "Фантастическая четверка" и "ФБР".

Джулиан Макмэхон тогда и сейчас / Фото: Getty Images, Pinterest

В 2014 году Джулиан женился на актрисе Келли Паньягуа. У него есть дочь от актрисы Брук Бернс.