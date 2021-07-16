23-летняя Виталина Мусиенко назвала их отношения со Святославом Вакарчуком очень плодотворными

На вопрос, какие у них отношения со Святославом Вакарчуком, Виталина сказала, что даже комментировать не хотела эти слухи о романе. Но все же отметила, что отношения между ними творческие

Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко развеяли слухи о романе / Фото: instagram.com/vitalinamusiienko

Имя 23-летней певицы Виталины Мусиенко все чаще можно услышать не так из-за творчества, как из-за слухов о романе с солистом группы "Океан Ельзы" Святославом Вакарчуком. Что их связывает на самом деле и поддерживала ли Виталина певца во время его развода с женой, она рассказала в интервью Обозревателю.

На вопрос, какие у них отношения со Святославом Вакарчуком, Виталина сказала, что даже комментировать не хотела эти слухи:

Так, раньше писали, что Святослав Вакарчук стал для меня отцом во время проекта "Голос країни", а сейчас нам приписывают роман. Все, что мне остается, это купить поп-корн и смотреть, что будет дальше.

Вакарчук прокомментировал слухи об отношениях с 23-летней Мусиенко / Фото: instagram.com/vitalinamusiienko

По ее словам, у них со Святославом очень плодотворные, только творческие отношения:

Я с ним все эти года общалась, и он дал очень много полезных советов касательно моих песен. Поскольку мы не теряли с ним связь после шоу, он понимал, что это не просто девочка, которая попала случайно на "Голос країни". Святослав видел, что я хочу работать и, наверное, из-за этого мне повезло попасть в проект "Оранжерея".

Святослав Вакарчук с бывшей супругой Лялей Фонаревой / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

В то же время на вопрос о том, поддерживала ли Мусиенко Вакарчука во время его развода с женой, артистка сказала, что на такие темы они с певцом не общаются:

Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и что он принимает решения, которые для него правильные. Я его поддерживаю в этом.

Подробнее о разводе Святослава Вакарчука смотрите в сюжете:

Ранее певец сам прокомментировал слухи о романе с Мусиенко, назвав свои отношения с певицей "активными творческими".