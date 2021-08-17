3 премьеры комедий и боевика, которые стоит посмотреть каждому украинцу

3 премьеры, которые стоит посмотреть каждому украинцу / Фото: скриншот

Уже 7 октября на большие экраны выйдет полнометражная комедия "Янтарные копи". Экшн о полицейских и их противостояние с Янтарным Бароном.

В начале следующего года в прокат выйдет комедийный боевик "Ограбление по-украински". По сюжету ленты, тренер детской секции по плаванию влюбляется в звезду. Пытается завоевать знаменитость и для того, чтобы стать богатым, идет на дерзкое ограбление банка.

А сейчас в производстве лента "Семь желаний" – премьера запланирована на 2023 год.

Директор телеканала НЛО TV и продюсер ленты Иван Букреев прокомментировал выход премьер так:

Мы рассказываем об обычных украинцах, о том, что важно, это перебороть себя, преодолеть неверие в себе, и найти силы и веру в своих сограждан, в свою страну.

А продюсер проектов и руководитель студии "Мамахохотала" Роман Мартыненко говорит, что в фильмах поднимаются темы, которые понятны всем зрителям. К примеру, "История ограбления" – это история ненастного от любви человека, который как угодно пытается получить денег.

Исполнитель главной роли фильма "Янтарные копы" и актер студии "Мамахохотала" Евгений Янович рассказывает о фильме, в котором снялся:

Янтарные копы – это первая клевая, легкая, но в то же время глубокая украинская комедия о полицейских. Благодаря этим темам мы раскрываем не просто проблемы локальные, мы говорим о чем-то глобальном – о конфликте города и села.

Ранее мы рассказали, что ждет зрителей в четвертом сезоне детективного сериала "Выходите без звонка".

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