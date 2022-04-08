37-летняя Аврил Лавин в третий раз выходит замуж

Аврил Лавин выходит замуж в третий раз / Фото: Instagram

Романтичное время года весна навеяло еще одну свадьбу. На днях тайно вышла замуж Кортни Кардашьян, а сейчас кадрами трогательного предложения руки и сердца поделилась певица Аврил Лавин.

37-летняя рок-исполнительница и ее 35-летний возлюбленный, рэпер Mod Sun(настоящее имя – Дерек Райан Смит), обручились спустя год отношений.

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Музыкант сделал певице предложение в лучших традициях: была и Эйфелева башня, и скрипач, и колечко с огромным бриллиантом. Прямо, как в кино!

И хотя помолвка состоялась еще 27 марта, сообщить радостную новость поклонникам влюбленные решили только сейчас.

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Роман рок-исполнительницы и рэпера начался после совместной работы над песней в феврале прошлого года. Для Лавин брак со Смитом будет третьим.

Фото – instagram.com/avrillavigne

Ранее певица уже была замужем за вокалистом Sum 41 Дериком Уибли и Чедом Крюгером, солистом группы Nickelback. А вот Смит крутил романы с Деми Ловато и Беллой Торн.

Напомним, что сейчас в Сети активно обсуждают новый роман Нади Дорофеевой, которая совсем недавно объявила о разводе с Владимиром Дантесом.

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