42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт стала мамой в третий раз

Дженнифер Лав Хьюитт родила третьего ребенка / Фото: Getty Images

Бэби-бум продолжается. Недавно Карди Би стала мамой во второй раз. А теперь радостной новостью о прибавлении в семействе поделилась Дженнифер Лав Хьюитт. Актриса опубликовала фото в Instagram, сделанное во время беременности. Звезда разместила снимок своего живота с надписью "Это мальчик" и "Почти готов".

Говорят, что женщины оставляют свои тела при родах. Они путешествуют к звездам, чтобы забрать души своих младенцев, и вместе вернуться в этот мир. Для меня было величайшей честью забрать тебя, Эйдан Джеймс. Теперь вернемся к объятиям и отдыху, – написала Дженнифер.

Скриншот: Instagram

В 2013 году Дженнифер Лав Хьюитт вышла замуж за актера Брайана Хэллисея. Через несколько дней после свадьбы у супругов родилась дочь Отем. Спустя полтора года – сын Аттикус. Актриса призналась, что старшие дети часто интересовались, собирается ли она подарить им братика или сестричку.

Дженнифер ранее поделилась, что они с супругом давно планировали третьего ребенка, но не ожидали, что малыш появится на свет в такое сложное время, как пандемия коронавируса.

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