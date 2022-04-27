63-летняя Мадонна рассталась с 27-летним бойфрендом

Инсайдеры рассказали о личной жизни Мадонны / Фото: instagram.com/madonna
В личной жизни американской поп-певицы перемены. Мадонна и ее бойфренд Алхамалик Уильямс расстались после трех лет отношений. У себя в InstaStories артистка опубликовала пост, в котором поклонники увидели намек на расставание.
Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль, до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти,
Сама певица пока никаких комментариев не дает, но инсайдеры подтвердили, пара больше не вместе. Об этом пишет The Sun.
Мадонна погрузилась в насыщенную светскую жизнь и после расставания встречается со своими друзьями и проводит время с семьей
Напомним, Мадонна и Ахламалик познакомились еще в 2015 году, когда парню было всего 20 лет. Уильямс проходил прослушивание в команду артистки во время тура Rebel Heart. Мадонна и Ахламалик стали встречаться в 2018 году, а свои отношения они рассекретили лишь через год.
Ранее Мадонна публично призвала помочь Украине в противостоянии с российскими захватчиками.