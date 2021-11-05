ABBA вернулась с первым за 40 лет альбомом. Слушаем новые песни легендарной группы

ABBA представила альбом Voyage / Фото: Instagram

Поклонники ABBA с нетерпением ждали возвращения группы, ведь выпустить новые песни коллектив обещал еще в 2018 году, но тогда что-то пошло не так.

В начале сентября квартет уже представил две новые песни. Но теперь поклонники культовой группы могут услышать все песни из такого долгожданного альбома. Об этом сказано на официальном сайте квартета.

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К слову, в 2022 году состоится концерт ABBA в поддержку альбома. Он пройдет на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для него и построили.

На большую сцену легендарный коллектив возвращается в полном составе, правда, виртуально. Вместо музыкантов выступать будут их голограммы – такими исполнители были в разгар своей карьеры. Живой будет только голос.

Отмечается, что альбом Voyage и концерты в 2022 году станут последней работой группы.

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