Звезда "Человека-паука" уходит из кино после съемок в непростом сериале

Актер выразил желание взять паузу / Фото: Getty Images, скриншот

В последнее время все чаще начала появляться информация о том, что голливудские звезды меняют вектор своей жизни, делая ставку на личное или на смену деятельности. Так, ранее мы сообщали информацию об уходе Брюса Уиллиса из кино из-за проблем со здоровьем, а также о таком же решении у звезды "Гарри Поттера". Теперь же сообщается, что бросает кино актер Эндрю Гарфилд.

Поклонники 38-летнего Эндрю Гарфилда ошарашены его новым заявлением. Издание Variety сообщает, что после съемок мини-сериала "Под знаменем небес" Эндрю Гарфилд, который сыграл набожного детектива, расследующего убийство, начал сомневаться в целесообразности своей веры, принял важное решение – сделать паузу в карьере.

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Пока что неизвестно, чем закончится для актера этот перерыв – кардинальной сменой деятельности (Рэдклифф, к примеру, теперь будет режиссером) или новой жизнью вне камер. О желании завязать с кино актер сообщил во время промо-кампании сериала.

Я собираюсь отдохнуть. Мне нужно перестроиться и пересмотреть, что я хочу делать дальше и кем я хочу быть, и просто побыть обычным человеком некоторое время.

Эндрю Гарфилд / Фото: Getty Images

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Также есть слухи, что желание остановиться с работой в кино может быть вызвано желанием наладить личную жизнь, ведь не так давно он расстался с моделью Алиссой Миллер. Время покажет.

Напомним, вы могли видеть "Мальчик А", "По соображениям совести", "Глаза Тэмми Фэй", "Тик-так, бум!", "Социальная сеть", "Не отпускай меня" и других.

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