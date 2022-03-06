Паша Ли трагически погиб / Фото: Инстаграм

Идет 11-й день российского вторжения в Украину. Украинцы мужественно сражаются за свою свободу, землю. В том аду, который устроили российские войска мирным жителям, гибнет много людей. И сегодня появились новости, в которые не хочется верить, но правда неумолима. Известный актер и телеведущий Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене.

Еще день назад актер делал публикации в инстаграм, вдохновляя и мотивируя своим примером других, присоединившись к Силам теробороны и защищая родной город.

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А сегодня адвокат Ярослав Куц в Facebook сообщил шокирующие новости: Паша Ли погиб в мясорубке, которую российские оккупанты устроили в пригороде, в Ирпене. Парню было всего 33 года!

Паша Ли – известный украинский актер кино и дубляжа, певец, композитор, снимался в рекламе, участвовал во многих музыкальных шоу талантов, в том числе "Фабрика звезд 3". Что касается кино, вы могли его видеть в таких фильмах: "Штольня", "Тени незабытых предков", "SelfieParty", "Правило боя", "Встреча одноклассников" и других.

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Украина никогда не забудет этот подвиг. Это огромная потеря, соболезнуем родным в связи с утратой...