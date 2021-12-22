Актер-каннибал с БДСМ-наклонностями сыграл в экранизации романа Агаты Кристи: смотрите трейлер

В Сети появился трейлер фильма "Смерть на Ниле" на украинском / Фото: скриншот

В Сети появился трейлер фильма "Смерть на Ниле", снятого еще в 2019 году по одноименному роману Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро.

Одну из главных ролей сыграл Арми Хаммер. Ходили слухи, что фильм будут пересниматьcя после разразившегося скандала с голливудским актером, но продюсеры отказались от этой идей из-за масштабности проекта и пандемии.

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Премьера фильма после нескольких переносов запланирована на 11 февраля 2022 год.

О чем фильм "Смерть на Ниле"

Детективу Эркюлю Пуаро нужно расследовать загадочное убийство на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу. У каждого из пассажиров могут быть свои мотивы, и кто виновен предстоит выяснять сыщику.

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В фильме снялись Галь Гадот, Эмма Маки, Летиша Райт, Рассел Брэнд, Аннетт Бенинг.

Скандал с Арми Хаммером

В начале этого года в Сети всплыла серия фрагментов интимной переписки Арми с любовницами. В них актер фактически признается в каннибализме, а также красочно описывает свои садистские фантазии во время секса с девушками.

На этой почве вокруг актера разгорелся скандал, сам Хаммер отрицает обвинения девушек, а киностудии отказываются с ним работать.

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Актер потерял роль в фильме "Шпион на миллиард долларов" и в комедии с Дженнифер Лопес заменили Хаммера заменили звездой "Трансформеров".