Актер сериала Игры детей старшего возраста Иван Оганесян рассказал, где теперь его дом

Актер сериала "Игры детей старшего возраста" Иван Оганесян рассказал о постоянных переездах. / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
За игрой Ивана Оганесяна всегда интересно наблюдать. Его герои неоднозначны, но сильны и надежны мужчины. Кем будет его персонаж в картине "Игры детей старшего возраста", которая стартует 20 декабря в 21:00 на канале "Украина", актер во время интервью не признался. Но он рассказал о месте, которое готов назвать своим домом.
Кстати, на днях состоялась премьера украинско-хорватского сериала "Зломовчання" с Ксению Мишиной в главной роли. О чем сериал – читайте здесь .
В 90-е родители Ивана Оганесяна – профессиональные музыканты – переехали в Харьков, где вместо квартиры, им выделили только гримерную в театре. Тогда было такое время, что миллионы людей оставались без работы или без жилья.
Сейчас я те ситуации "натягиваю" на себя, будучи уже отцом. А тогда мне было гораздо меньше лет, и через свой возраст я романтизировал то время, – поделился Иван Оганесян в интервью для канала "Украина".
По словам звезды, таково было восприятие его поколения.
Известно, что люди, которым приходится "кочевать", не понаслышке знают, что завтра все может измениться, поэтому они очень ценят стабильность.
Иван Оганесян уже с детства очень часто переезжал из-за профессии родителей. Будучи взрослым, он опять-таки не сидел на одном месте, поэтому успел пожить с семьей в разных странах.
Я могу сказать, что для меня дом там, где моя семья. Даже если мы находимся в отеле. И стабильность – это также семья. А остальные сосредотачиваются вокруг нее. И разбить этот оплот в моем случае нельзя, – рассказал актер сериала "Игры детей старшего возраста".
У Ивана Оганесяна подрастают две маленькие дочери – Александра и Евгения, а старшая дочь от первого брака – Олеся – живет и учится в Англии.
По словам актера, младшие не часто видятся с Олесей, зато общаются через Skype. И все дочери очень дружны. Звезда сериала призналась, что девочки похожи на него.
Смотрите с 20 декабря в 21:00 с понедельника по четверг сериал "Игры детей постарше" на канале "Украина".