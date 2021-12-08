Актриса Клара Новикова назвала украинский и русский одним языком

Клара Новикова назвала русский и украинский одним языком / Фото: instagram.com/klaranovikovafanpage

Следом за скандальным интервью Ларисы Долиной, где певица назвала Крым частью российской истории, в такой же ситуации оказалась Клара Новикова.

Также в интервью "Скажи Гордеевой" актриса заявила, что украинский и русский – это один, славянский, язык. Также Новикова считает, что Украина и Россий до сих пор одна страна.

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Я не понимаю, что это две разные страны. Я все равно не понимаю этого. Один язык, – сказала актриса.

Интервьюер Гордеева поправила собеседницу и отметила, что языки все таки разные, но Новикова настояла на своем.

Ну какие разные? Подождите, так и белорусский другой, но мы же понимаем. Это славянские языки, – заверила артистка.

Кроме того, Новикова рассказала о том, что сейчас ей запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. По словам актрисы, она на тот момент не понимала всю ответственность за свой визит на полуостров.

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Не понимала. Больше того, если бы я поехала через Киев, через Украину, ничего бы этого не было. Вот им же было важно, что я поехала через… Значит, я признаю Крым украинской территорией, если я еду через Украину. Я не знала, – поделилась в интервью Новикова.

Артистка рассказала, что обратилась за помощью к украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который пообещал ей с въездом в Украину, но при выполнении его условий.

Я говорю: "Дима, а можно что-то…", а он: "Я сделаю так, что ты сможешь приехать, но я хочу, чтобы ты меня не подвела". "В каком смысле, Дима?". "Ну, понимаешь, ты будешь под моим наблюдением, так сказать". Я говорю: "А что ты будешь наблюдать?" – "Ну, ты не будешь высказываться, там ходить, чего-то говорить", – рассказала о диалоге с журналистом Новикова.

Как известно, в Украине у Новиковой похоронены родители. Именно поэтому сейчас артистка хочет попасть в страну.

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