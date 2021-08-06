Актриса Лиза Козлова: Я готова сняться в откровенных сценах – для красоты, а не лишь бы это было

Лиза Козлова и Петр Ниневский в сериале "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Об этой тайной и темной изнанке – сериал "Зломовчання", который выйдет на экраны в конце 2021 года. Эксклюзивная премьера состоится на стриминговой платформе OLL.TV.

Сюжет начинается с того, что у преуспевающей киевской бизнес-леди Ольги (в исполнении главной холостячки страны Ксении Мишиной) пропадает племянница-подросток. Ольга бросает все силы на поиски девушки, и в ходе личного расследования сталкивается с похожими пропажами других украинских девочек. След исчезнувшей племянницы приводит её в Хорватию. Там она встречает единомышленников и узнаёт, кто на самом деле стоит за преступными схемами по организации сексуальной индустрии, для которой и похищают девушек.

Одну из ключевых ролей в сериале сыграла восходящая звезда украинского кино Лиза Козлова. Для фильма она перевоплотилась в 15-летнюю девочку Юлю, на которую положили глаз вербовщики секс-индустрии.

В карьере Лизы Козловой "Зломовчання" стало первым настолько масштабным международным проектом. В эксклюзивном интервью она рассказала, что этот сериал понравится многим, а вот правда, которая в нем показана — не понравится никому. Что южнокорейские зомби — это вау, а маньяков из соцсетей — сразу в бан. Что деньги — это важно, но любовь — важнее. Что танцевать для себя в клубе — круто, а водить хоровод на публику — жесть. Ну и наконец, что выставлять пикантные снимки в соцсети — значит провоцировать.

Актриса Лиза Козлова на съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Какие у вас впечатления от сериала "Зломовчання"?

В нём много страшной правды.

Вы играете в нём девушку, которую пытаются завербовать в сексуальное рабство. Как это происходит?

Всё начинается с того, что она встречает симпатичного парня-фотографа. Он делает ей кучу комплиментов и предлагает провести фотосессию. Но на самом деле фотосессия — лишь предлог для вербовки. К сожалению, подобных историй очень и очень много. Хорошо, что мы сняли про эту проблему сериал. Надеюсь, он научит девушек быть осторожнее при знакомствах.

На что повелась ваша героиня Юлия?

Юлия — детдомовская девочка. Она повелась на деньги, которых у неё, естественно, нет. Парень-фотограф предложил ей плату за фотосессию. Но вскоре она влюбилась в этого парня и деньги для неё отошли на второй план. А сам фотограф воспользовался романтикой, чтобы ещё активнее вербовать девушку.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Эта девочка Юлия в вашем исполнении кого-то напоминает?

В чём-то Юлия похожа на героиню Джулии Робертс в "Красотке". Обе они пытаются вырваться из секс-бизнеса. Обе ставят романтические чувства и личное счастье выше денег. Плюс у них очень схожий характер и харизма.

Как вы вживались в роль девочки, которую вербуют в сексуальное рабство?

Перед съёмками я пересмотрела в интернете много видео, в которых девушки рассказывают о том, как их вербовали и как они пытались вырваться из этого. Так же я смотрела интервью с родителями девочек, которые уже не вернулись домой после подобного. Все они рассказали очень много трагических историй. Из них я и сформировала свою героиню.

Что далось труднее всего в работе над этой ролью?

По сюжету моя героиня участвует в народном танце, который ставят в интернате. Выучить его было очень сложно. Девочки из ансамбля учили эту постановку год, а у меня было всего четыре репетиции, и это было реально тяжело. Когда танцуешь одна, то всё ок. А когда танцуешь в ансамбле, это вызывает много дополнительных трудностей. Нужно двигаться синхронно и идеально оттачивать каждое движение. Я, честно говоря, никогда не занималась танцами, да и вообще мне не нравится танцевать на публику. Другое дело, когда танцуешь только для себя под музыку, которая тебе нравится. Вот это действительно замечательно.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Какая музыка у вас сейчас загружена на телефон?

Виктор Цой. Сейчас часто переслушиваю его песню "Ночь". Не так давно слушала американских рокеров "Doors". Мне очень нравится лидер этой группы.

Фронтмен "Doors" — кучерявый стиляга Джим Моррисон и ваш партнёр по "Зломовчанню" Петр Ниневский носят одинаковые причёски. Смотрю, вас притягивают парни с таким стилем.

Ой… Из-за Пети я поначалу даже не могла сосредоточиться (смеется). Но его обаяние помогало мне легче войти в роль. Знаете, на первый взгляд Петя забавный и легкий. Но когда поработаешь с ним, то понимаешь, насколько он начитанный и глубокий парень. Он настоящий перфекционист, который полностью выкладывается на съемочной площадке. Когда видишь, как качественно и сосредоточенно Петя работает — это очень вдохновляет.

Будут ли в сериале откровенные сцены с вашим участием?

С моим — нет. Но вообще там будут очень пикантные сцены с хорватскими актрисами.

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Вы готовы сняться в откровенных сценах, если того потребует сценарий?

Если это красиво и уместно, то да. А просто ради забавы, лишь бы было – нет.

Лиза Козлова на съемках сериала "Зломовчання" (2021) / Фото: пресс-служба

Многие девушки выкладывают в социальных сетях пикантные фото. Но в результате такое безобидное развлечение может обернуться тем, что снимки попадут на глаза тем, кто занимается вербовкой секс-рабынь. Как лучше вести себя в соцсетях?

Считаю, что выставлять в соцсети можно всё. Ведь они и созданы для того, чтобы делиться с другими людьми эпизодами из собственной жизни, выставлять красивые фото, общаться со знакомыми. И в этом нет ничего плохого. Наоборот — это многое привносит в жизнь каждого пользователя. Но все должны понимать возможные последствия. Что реально нужно фильтровать, так это свой круг общения в онлайне. Ведь за любой красивой аватаркой может крыться совершенно другой человек, который пришёл к вам в друзья, чтобы вас завербовать. Если возникает хоть малейшее подозрение — подобных персонажей нужно сразу же отправлять в бан и игнор.

Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

По сюжету "Зломовчання" девушек из Украины вывозят в другие страны. К сожалению, таких примеров в реальности много. Но еще больше примеров, когда молодые люди из нашей страны уезжают по собственной воле, чтобы построить карьеру в других странах. Сейчас вы поступили в университет в Киеве. Планируете развивать карьеру именно в своей стране?

Я хотела поступать на актерский факультет в другой стране. Но просто не успела подать документы. Так что пока я в Украине. А потом — посмотрим.

Почему так много молодежи уезжает из Украины?

Возможности. Деньги.

А что может удержать молодых людей?

Не знаю. Я люблю Украину, но каждый сам имеет полное право выбирать, где жить.

Какие фильмы из просмотренных за последний год, вас впечатлили?

Я обожаю южнокорейское кино. Там снимают просто потрясающие картины. Последний их шедевр, который меня впечатлил — ужастик "Дверной замок". Это самый страшный фильм, который я когда-либо смотрела. В Южной Корее невероятно сильная актерская школа и просто заоблачный уровень киноиндустрии. Еще меня просто порвали обе части зомби-боевика "Поезд в Пусан" — это жесть, конечно, но это очень круто. Я неоднократно сталкивалась с украинскими сериалами, которые являются ремейками или адаптациями корейских.

Съемочная площадка сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Что вы чувствуете, когда смотрите сериалы со своим участием?

Знаете, когда у художника спрашивают — "Тебе нравится твоя картина?" — то он сразу начинает обращать внимание на какие-то недочёты, указывать на пробелы, недостатки... Так же и у меня: каждый раз, когда я смотрю свои фильмы, то стараюсь отметить, что бы стоило улучшить в своей работе. Это такой постоянный самоанализ.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

Автор:Антон Филатов

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Смотрите видео прямо со съемочной площадки сериала "Зломовчання":

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