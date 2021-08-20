Актриса Римма Зюбина поступит на интернатуру в медицинский

Римма Зюбина играет главную роль в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба

30 августа в 18:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 40-серийного ситкома "Люся Интерн", в котором в главной роли появится Римма Зюбина. Ранее актриса объявила о поиске бывшего мужа в соцсетях.

Хотя главные герои комедийного сериала – медики, эта картина больше о жизни и об отношениях, нежели о нравоучениях. К тому же в нем предостаточно юмора и забавных ситуаций. Многие зрители узнают в героях себя и смогут иначе посмотреть на те случаи, которые раньше казались неразрешимыми

По сюжету, главная героиня сериала Люся Жук после 30 лет семейной жизни остается одна, так как ее муж уходит к молодой любовнице. На месте Люси можно было бы впасть в депрессию и махнуть на себя рукой, но вместо этого она решила кардинально изменить свою жизнь и осуществить давнюю мечту. Много лет назад после мединститута Люся так и не успела пройти интернатуру. Теперь, когда муж ушел, а дети выросли, самое время снова вернуться в медицину. И ничего, что Люсе 50 лет. Разве возраст имеет значение, когда есть цель?!

Римма Зюбина сыграла главную роль в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Нужно всегда помнить: у каждого из нас только один дубль прожить нашу жизнь. Я всегда говорю, что нет ничего хуже, чем несбывшаяся мечта. К тому же сегодня есть очень много возможностей!", – сказала актриса Римма Зюбина, которая сыграла Люсю Жук.

В результате главная героиня комедийного сериала попадает в молодой коллектив интернов, которые вместе с ней проходят интернатуру на базе городской больницы. И что их там ждет, зрители телеканала "Украина" узнают уже этой осенью.

Смотрите премьеру 40-серийного ситкома "Люся Интерн" 30 августа на телеканале "Украина".

В сериале также снимались: Кирилл Бин, Слава Красовская, Виталина Библив, Ярослав Шахторин, Павел Кружнов, Лиза Зайцева, Александр Попов и др.

Режиссеры-постановщики – Максим Литвинов, Алексей Даруга.

Производством сериала по заказу телеканала "Украина" занимается продакшн "Теле Про".

Узнайте другие новости на тему: