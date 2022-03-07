Актриса Софи Тернер призывает помогать украинцам финансово: Более миллиона человек покинули свои дома

Актриса Софи Тернер призывает помогать Украине / Фото: instagram.com/sophiet
Знаменитая голливудская актриса Софи Тернер, которую вы знаете по роли Сансы в "Игре престолов", использовала свой инстаграм для благого дела.
Уже 12-й день идет борьба украинцев за выживание: российская армия, прикрываясь дикой риторикой о каком-то "спасении", с особой жестокостью бомбит города и села, уничтожая инфраструктуру, заставляя людей бросать свои дома.
Тем, кто попал в затруднительное положение в связи с российской агрессией, и призывает помогать актриса Софи Тернер. На своей странице в инстаграм она опубликовала ссылку, куда ее аудитория – а это почти 15 миллионов человек, на секундочку – могут отправить свои пожертвования.
Более миллиона человек покинули свои дома в Украине. Им нужна еда, вода, кров и медицинская помощь. DEC обратилась с призывом к незамедлительным действиям. Благотворительные организации-члены @disastersemergencycommittee работают в Украине и в приграничных странах, доставляя жизненно важную помощь нуждающимся. Пожалуйста помогите. Пожертвуйте сегодня по ссылке в моей биографии #UkraineAppeal
Такое послание оставила звезда в соцсети.
И мы безумно благодарны Софи Тернер за ее позицию и большое сердце!
Также напомним, что уже очень многие западные звезды также высказались в поддержку Украины и помогают материально. Об этом читайте далее более детально.
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Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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