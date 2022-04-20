Александр Скичко признался, что не виделся с беременной женой с первого дня войны

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Война изменила жизнь все. Александр Скичко и его жена Елизавета Юрушева знали, что такое отношения на расстояние еще до войны. Он жил – Черкассах, а она в – Киеве. Однако теперь расстояние между супругами стало еще больше. Беременная Елизавета с детьми вынуждена была уехать за границу.

В интервью программе" Зірковий шлях" политик признался, что не видел свою жену с начала войны.

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Это последний, девятый, месяц фактически, она может сейчас родить в любой момент. Это сложнее в несколько раз, но я благодарен жене, что она с пониманием относится к этой ситуации, насколько возможно. Иногда это сложно дается, мы это переживаем вместе.

Александр добавил, что все равно им намного легче, чем многим людям, которые сегодня потеряли жилье или находятся на линии фронта.

Мы не так себе представляли беременность и роды, но есть как есть

Напомним, пара связала себя узами брака в 2017 году. Елизавета – дочь известного украинского предпринимателя Леонида Юрушева. Александр и Елизавета воспитывают двоих детей — сына Юрушевой от первого брака и общую дочь Наталью. Сейчас Елизавета беременна в третий раз.

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Александр Скичко и Елизавета Юрушева с детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Жена Скичко также занимается благотворительностью и возглавляет фонд "Обираємо майбутнє разом", который помогает детям. У Елизаветы есть бутики женской одежды.

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