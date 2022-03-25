Алексей Панин объяснил россиянам, почему не молчит о войне в Украине: Русские фашисты уничтожают Мариуполь!

Алексей Панин организовал митинг в Испании в поддержку Украины / Фото: скриншот

Алексей Панин из тех российских артистов, кто активно выступает против политики Кремля. Он не боится рассказывать о нападении России и называет вещи своими именами. Актер сейчас живет в Испании и на днях организовал митинг против войны в Украине.

Я рад, что нам удалось сказать своё слово #нетВойне и митинг который мы организовали в Мадриде, в поддержку Украины, заметили!

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Украинцы в комментариях благодарили актера, что он не молчит.

Скриншот: Instagram

Но некоторые россияне, которые смотрят много росТВ, раскритиковали Панина за позицию и стали спрашивать, почему он решил так активно поддерживать Украину.

Потому что в данную секунду, в этом самый момент, пока вы п***те, умирают люди. Именно сейчас, пока вы читаете это сообщение, русские фашисты уничтожают Мариуполь

Скриншот: Instagram

Ранее Алексей Панин объяснил, почему ему не жалко, что против России все вводят санкции.

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Напомним Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Максим Галкин не побоялись высказаться в поддержку Украины.

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