Алексей Панин объяснил россиянам, почему не молчит о войне в Украине: Русские фашисты уничтожают Мариуполь!

Алексей Панин организовал митинг в Испании в поддержку Украины / Фото: скриншот
Алексей Панин из тех российских артистов, кто активно выступает против политики Кремля. Он не боится рассказывать о нападении России и называет вещи своими именами. Актер сейчас живет в Испании и на днях организовал митинг против войны в Украине.
Я рад, что нам удалось сказать своё слово #нетВойне и митинг который мы организовали в Мадриде, в поддержку Украины, заметили!
Украинцы в комментариях благодарили актера, что он не молчит.
Но некоторые россияне, которые смотрят много росТВ, раскритиковали Панина за позицию и стали спрашивать, почему он решил так активно поддерживать Украину.
Потому что в данную секунду, в этом самый момент, пока вы п***те, умирают люди. Именно сейчас, пока вы читаете это сообщение, русские фашисты уничтожают Мариуполь
Ранее Алексей Панин объяснил, почему ему не жалко, что против России все вводят санкции.
Напомним Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Максим Галкин не побоялись высказаться в поддержку Украины.
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