Алексей Суханов признался, что сделал со своим российским паспортом

Алексей Суханов рассказал, что сделал со своим российским паспортом / Фото: instagram.com/suhanov.official, Коллаж: Сегодня

Долгожданный паспорт гражданина Украины телеведущий Алексей Суханов получил за месяц до начала российского вторжения в нашу страну.

После начала войны ведущий наотрез отказался от своего российского происхождения и не хочет, чтобы что-то связывало его со страной-агрессором. Однако, как рассказал Суханов в интервью "Слава+", пока у него все еще есть два российских паспорта.

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Я его хотел сначала сжечь...но я его не сжег, – поделился Суханов. – У меня два российских паспорта, завернул в бумагу и положил. Почему? Потому что квартира у меня в Юрмале оформлена на российский паспорт.

По словам телеведущего, сейчас он ждет момента, когда можно будет переоформить недвижимость в Латвии и наконец-то избавиться от документов РФ.

Только это сейчас меня сдерживает от того, чтобы его или выкинуть, или написать там "путин ***ло" и отправить письмом в российское посольство или российского МВД, – заявил Суханов.

Телеведущему не раз предлагали знакомые воспользоваться возможностью и покинуть Украину по паспорту РФ, но, как заявляет Суханов, делать этого он не собирается ни в каком случае, так как сейчас считает себя полноценным гражданином Украины.

Ранее Алексей Суханов признался, общается ли с родственниками из России.