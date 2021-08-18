Алла Пугачева показала честное фото без фильтров: Вот и морщинки уже под глазами

Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа и фильтров / Фото: instagram.com/alla_orfey

В апреле этого года Алле Пугачевой исполнилось 72 года. Алла Пугачева не из тех артисток, кто стесняется своего возраста. Например, недавно певица продемонстрировала свое чувство юмора и повеселила Сеть реакцией на шутку о своем возрасте.

Примадонна впервые за долгое время опубликовала фото в Instagramи решила показать, как выглядит без макияжа и фильтров.

Вот и морщинки уже под глазами.Не улыбаться что ли совсем?Как?Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. No problem!!! – подписала фото Алла Пугачева

Алла Пугачева без макияжа и фильтров / Фото: instagram.com/alla_orfey

Друзья и поклонники не скупились на комплименты под новой публикацией певицы.

"Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у вас, дорогая Алла Борисовна"

"Милая, рыжая, родная"

"На вас морщинки не видны, дорогая Алла Борисовна"

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

/ Фото: instagram.com/alla_orfey

К слову, хоть Алла Пугачева и не часто публикует у себя в соцсетях фото, но она появляется в Instagram своего супруга. Совсем недавно Сергей Соседов раскритиковал певицу за фото в домашних нарядах и без макияжа.

Что Алла Пугачева думает о старости:

Другие новости о певице: