В незаконном дрифте на Софийской площади участвовала alyona alyona: локацию не могут отмыть

Дрифт на Софийской площади - в центре Киева снимали видео с alyona alyona / Фото: Скриншот из видео, facebook.com/alyona.alyona.official

Исторический памятник в центре Киева испортили резиной – на Софийской площади две машины буквально перенесли игру Need for Speed в реальность и устроили заезд с дрифтом, оставив на плитке черные следы.

Как это было, можно посмотреть в видео, опубликованном в Facebook-профиле Вадима Кириленко.

Выяснилось, что в одной из машин находилась рэперша alyona alyona. Она опубликовала у себя в сторис видео с места события, но позже удалила компромат, хотя его уже успели распространить по Сети.

Что происходило на Софийской площади?

Эту локацию выбрали местом для съемки рекламного ролика. В КГГА заявили, что не давали разрешений на это мероприятие, а полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства, сообщается на сайте ведомства.

В комментариях к посту Вадима Кириленко появилось сообщение с объяснением случившегося. Mariana Oleskiv написала, что съемку организовала компания Red Bull и уже в 11:00 площадь чистили от следов авто.

На этот раз в Украину приехал известный международный дрифтер из Ирландии, и Red Bull снимал проект, приуроченный к грядущим праздникам. Цель – показать выдающиеся украинские локации и возможности крутых спортсменов, – говорится в комментарии.

И действительно, после экстремального дрифта представители Red Bull принялись отмывать Софийскую площадь. Но по словам депутата Алексея Гончаренко, площадь остается черной от шин и "совершенно изуродованной".

Ранее alyona alyona попала в скандал из-за коллаборации с российскими исполнителями. Она записала фит для альбома группы Каста, а после обрушившейся волны хейта исполнительнице пришлось оправдываться и объяснять свою позицию.

Смотрите в ролике, как alyona alyona открыла свою музыкальную компанию:

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