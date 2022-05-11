Амадор Лопес с мамой провели три недели под бомбардировками

Амадор Лопес с мамой прятался от российских бомбардировок / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Амадор Лопес, который теперь является полноправным гражданином Украины, своими глазами увидел весь ужас войны.

В интервью Зірковому шляху он рассказал, что перед войной к нему из Венесуэлы приехала мама. Когда Россия напала на Украину, артист хотел отправить ее за границу, но не смог.

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Я хотел, чтобы она уехала отсюда. Я очень волновался, что с ней делать. Потому что в Венесуэле тоже война, это очень опасно для нее. Тогда я поехал к моей подруге, живущей недалеко от Киева. Но, как оказалось, это был не очень правильный выбор, потому что это Макаровский район. И 3 недели мы все видели, ощущали, – рассказал хореограф.

После пережитого кошмара танцор отправился на запад Украины, где его друзья должны были помочь маме уехать в Польшу.

Когда мы приехали туда, она сказала: "Я без тебя никуда не поеду. Я тоже украинка, я тоже буду с тобой". И это для меня очень важно было, она поддержала мой выбор, что я украинец, что хочу быть здесь", – говорит Амадор Лопес журналистам канала "Украина".

Сейчас певец помогает нашим детям, у которых оккупанты украли детство. Лопес устраивает карнавал и проводит серию мастер-классов для детей-переселенцев по всей Украине. Также артист занимается сбором средств для ВСУ. Но собственные несколько недель возле Макарова, горячей точки, вспоминает с ужасом.

Я очень переживал за маму. Я держал это в себе, потому что я не хотел, чтобы мама волновалась. Мама плакала, невзирая на то, что она очень сильная женщина, я понимал, что ей очень страшно. Мы видели, чувствовали все и не понимали, когда упадет бомба на дом. Потому что с каждым днем ​​все становилось только хуже. Дом трясло полностью. Там у нас не было бомбоубежища, подвала, ничего. Очень тяжело было, – делится певец.

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Несмотря на все сложности, хореограф гордится, что сегодня может называть себя украинцем.

Я сейчас, как никогда, очень горжусь, что я украинец, что я часть этого великого народа, большого государства, которое объединится, как сильное духом, которое победит обязательно, – говорит журналистам канала "Украина" Амадор Лопес.

Напомним, с середины марта "Зірковий шлях" начал выходить в адаптированном к реалиям войны спецформате на YouTube-канале, а в апреле премьерные выпуски программы вместе с другими любимыми проектами и сериалами канала "Украина" вернулись в эфир на канале "ИндигоTV".

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