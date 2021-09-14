Американцы покрылись ржавчиной

Кадр из сериала «Американская ржавчина» / Фото: themoviedb.org

Новый детективный сериал, снятый на основе одноименного романа Филипа Майера, теперь доступен для просмотра украинским зрителям на сервисе OLL.TV. Работа над экранизацией началась еще в 2017 году компанией USA Network, но из-за проблем с поиском актера на главную роль, проект свернули. В июле 2019 года компания Showtime дала старт новым съемкам. На ключевую роль пригласили звезду "Службы новостей" Джеффа Дэниелса.

Джефф Дэниелс в сериале "Американская ржавчина" / Фото: Imdb.com

Сюжет погружает зрителя в тяжелые будни депрессивного городка в Пенсильвании, находящегося в так называемом Ржавом поясе. До середины 1970-х здесь активно развивалась тяжелая промышленность, однако сейчас регион угасает. В центре сюжета – скомпрометированный начальник полиции Дел Харрис, расследующий убийство и попутно пытающийся спасти от тюрьмы сына своей возлюбленной.

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