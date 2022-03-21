Американский телеведущий назвал Зеленского любимым президентом Америки

Телеведущий Билл Мейхер назвал Зеленского любимым президентом Америки / Фото: Instagram

Теперь имя Зеленского известно во всех странах и на всех континентах, благодаря силе сопротивления Путину. Не зря президента Украины и украинский народ предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Своё восхищение украинскому лидеру высказал американский телеведущий и шоумен Билл Мейхер. В своем Twitter-аккаунте американец написал о том, что теперь Владимира Зеленского поддерживают и уважают все жители США.

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Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с зашкаливающим до небес рейтингом поддержки. Это президент Украины. Но все же, – написал Мейхер.

Стоит отметить, что за время войны настоящими кумирами украинцев стали отнюдь не голливудские звезды и музыканты, а наши политики и активисты.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал все, что известно о новых украинских секс-символах и "крашах", которыми стали: советник главы Офиса президента Алексей Арестович, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, пресс-секретарь СБУ Артем Дехяренко, психолог Евгений Карась и глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

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