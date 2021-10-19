Анастасия Приходько очаровала редкими фотографиями с мужем

Анастасия Приходько показала редкие фотографии со своим супругом / Фото: instagram.com/prykhodko_official

В профиле Instagram Анастасия Приходько разместила пост, в котором призналась в любви своему совершенно не публичному мужу.

Она отметила, что мужчина всегда рядом с ней, что бы та не задумала.

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Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всём моя поддержка. Во всех моих идеях фикс, когда я с горящими глазами бегу "поперед батька сами знаете куда", я знаю, что когда я обернусь, ты всегда будешь бежать со мной со словами "Что на этот раз"? Но будешь рядом, – написала Приходько.

На фотографиях пара стоит в обнимку. Настя одета в белое пальто с меховой отделкой на рукавах и карманах, а ее супруг – позади нее во всем черном.

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Лицо Александра на снимках можно рассмотреть, несмотря на то, что он вообще не смотрит в кадр.

Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные украдкой на телефон, где тебя почти не видно, все равно мне очень нравятся, – добавила Анастасия Приходько.

Анастасия и Александр официально вместе с 2013 года. В сентябре 2020 года пара обвенчалась в церкви, а в 2015-м Приходько родила сына.

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На тот момент у певицы уже была старшая дочь Нанна от абхазского бизнесмена Нури Кухилава. Весной этого года Приходько стала мамой в третий раз – у нее родился сын. Мальчика назвали Лукой.

О секретах воспитания Анастасии Приходько смотрите в сюжете:

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