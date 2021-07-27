Анастасия Волочкова сразила пышным бюстом в бикини в Греции (видео)

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рада спрятаться от вспышек фотокамер папарацци и поэтому наслаждается роскошным отпуском в Греции в компании друзей

Анастасия Волочкова / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова, которую ранее заметили в компании вдовца певицы Валентины Легкоступовой, показала точеную фигуру в купальнике. Звезда опубликовала короткий ролик из Греции, где она остановилась на вилле у своих друзей.

Видео балерина опубликовала в Instagram. Анастасия подплыла к телефону, записывая себя на селфи камеру, вынырнула из воды и блеснула своими пышными формами в купальнике. Артистка пожелала всем поклонникам приятного отдыха и отметила, что здесь очень красиво.

Я здесь в уединении от вспышек фото и видеокамер. Просто в нирване! А вечерами мы проводим время в невероятной компании наших друзей! Веселимся и радуемся жизни! В Греции только так! Да и вообще, в жизни! – написала Анастасия Волочкова.

Поклонники не смогли не припомнить балерине ее знаменитый шпагат.

"Настенька, в воде не пробовала шпагат?"

"Анастасия, ты секси"

"А где неизменный шпагат? Я так ждала"

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Напомним, что Анастасия Волочкова недавно разорвала отношения со своим тайным возлюбленным – Олегом. Долгое время балерина скрывала его от публики, а спустя 10 месяцев после начала их романа – заявила о расставании.

Почему Анастасия Волочкова рассталась с бойфрендом – узнайте в ролике:

Ранее Настю Каменских в купальнике сравнили с Анастасией Волочковой.