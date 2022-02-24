Анатолий Анатолич, Юрий Ткач, Елена Кравец и другие украинские звезды остаются в Киеве

Утром 24 февраля в Украине началось военное вторжение со стороны Российской Федерации. Многие украинцы покидают свои дома в надежде найти надежное убежище.

Однако, как вчера рассказали нам некоторые украинские знаменитости, они не готовы оставлять Киев и если нужно, возьмут в руки оружие.

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Анатолий Анатолич

Ведущий "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич и вся его семья остаются дома в Киеве.

Нет, мы никуда не собираемся уезжать! Я остаюсь в Украине! Мне некуда ехать, это мой дом и мы всегда сюда возвращаемся, – сказал ведущий телеканала "Украина".

Анатолий Антолич призывает украинцев не паниковать / Фото: Иван Марчук

Анатолич советует всем украинцам держаться объединяться и помогать друг другу.

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Мы сейчас все должны быть, как нейронные связи – держаться вместе и помогать друг другу, больше вариантов нет! Нет смысла паниковать, это то, чего от нас хотят наши враги, – говорит Анатолич.

Телеведущий признается, что осторожно рассказывает детям о том, что случилось в Украине.

Мы мягко говорим о том, что есть война. Они знают, что всегда есть папа и папа всегда поможет, он всегда рядом, – поделился ведущий.

Елена Кравец

Актриса Елена Кравец также старается не поддаваться панике и планирует оставаться в Киеве вместе со своим супругом и детьми.

Это такое неоднозначное положение, оно меняется каждый час. Мне то страшно, то жутко, то я уверена. Я вижу, как мужчины довольно преклонного возраста записываются в ряды терробороны и меня это вдохновляет, я понимаю, что мы непокорные и непобедимые, – высказалась Елена Кравец.

Елена Кравец уверена, что украинцы стали сильнее / Фото: instagram.com/lennykravets

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Кроме того, актриса считает что агрессия со стороны врагов способна еще больше объединить украинский народ.

Этот гад сделает из нас крепкую нацию! Мне кажется, что он делает из нас крепкую нацию, он работает нам на выгоду. Мы становимся сильнее, мы по-другому смотрим на вещи, мне кажется, что все будет хорошо, – сказала Кравец.

Юрий Ткач

Актер старается не терять позитив в этой сложной ситуации и тоже читает, что украинские народ стал еще дружнее и сильнее.

Это очень сложная ситуация, очень сложно ее комментировать. Если раньше у нас были какие-то вопросы с единством, то сейчас мы стали одним целым, одной страной и у нас появился один вектор – мир! Я уверен, что у нас все получится, но нам нужно держаться вместе, – сказал актер.

Юрий Ткач с семье не планирует покидать Украину / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Юрий Ткач признается, что в случае надобности, готов взять в руки оружие и защищать свое государство.

Если нужно будет взять оружие, то будем брать оружие и идти защищать страну. У нас нет планов никуда уезжать, никаких квартир мы не снимаем нигде и, как все украинцы, надеемся, что это какой-то страшный сон, – заявил Ткач.

Геннадий Витер

Певец и продюсер Геннадий Витер обеспокоен происходящем в Украине, но никакого "тревожного чемодана" не собирал.

Я скажу страшную фразу и многие меня осудят, но я не собирал "тревожный чемоданчик". Но не потому, что я не беспокоюсь за свою семью, а потому что это моя земля и я не хочу никуда уезжать. Я ценю все, что у меня есть, я ценю людей, которые делают эту страну сильной и настоящей, – сказал артист.

Геннадий Витер призывает не паниковать

Продюсер советует всем украинцам не паниковать и не поддавать на информационные провокации.

Позитив

Музыкант и актер Алексей Завгородний, как и его коллеги, не планирует уезжать за пределы столицы.

Мы остаемся в Украине, потому что мы же украинская нация! Прекрасная нация! И мы существуем, если кое-кто не знал! – заявил Алексей.

Позитив остается в Киеве / Фото: instagram.com/positiff

Ранее мы рассказывали, что в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации.