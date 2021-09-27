Андре Тан решился на пересадку волос: Я был похож на сильно пьющего мужчину

Андре Тан впервые рассказал об операции по пересадке волос / Фото: YouTube
В юности у Андре Тана, который недавно откровенно рассказал о своем разводе, были длинные вьющиеся волосы, но однажды он начал их терять.
Причиной тому было большое количество тестостерона, рассказал дизайнер в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".
Чтобы волосы росли, Андре прижигал их азотом, но результат держался всего три месяца. Цикл мезотерапии не дал результатов и Андре Тану пришлось искать другой способ сохранить волосы.
Так он попал в Турцию, где стоимость процедуры пересадки волос стоит от 1500 евро. Но если бы дизайнер знал, с какими сложностями он столкнется, то не решился бы на это.
Если бы я знал, что это будет так больно и так тяжело, я бы никогда в жизни на это не подписался. Потому что, во-первых, девять часов операция. Во-вторых, это очень больно, когда отходит наркоз. Я просто настолько отек, что мой организм отреагировал именно вот так. Я был похож на сильно-сильно-сильно пьющего мужчину, – рассказал Андре Тан.
И только спустя три месяца все начало потихоньку зарастать, добавил он.
Пластический хирург Эдгар Каминский не скрывает, что и тоже имеет проблемы с волосами.
Генетически у меня могут быть и уже появляются залысины. Поэтому я не отвергаю тот факт, что я сделаю себе пересадку волос, – признался бывший муж Славы Каминской.
Генетика повлияла и на залысины принца Гарри. В 2018-м внук Елизаветы II начал терять волосы и сделал пересадку в престижной лондонской клинике. Теперь волосы на голове у Гарри больше.
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