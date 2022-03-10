Андрей Данилко о войне: "Я не боюсь смерти, мне важно пройти достойно"

Андрей Данилко признался Наталье Влащенко, что он не боится смерти / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", Коллаж: Сегодня, скриншот

Легендарный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, недавно озвучил самый страшный сценарий для России. Кроме этого, в интервью с Натальей Влащенко он признал – прежней жизни уже ни у кого не будет.

Наталья поинтересовалась у Андрея, чувствовал ли он подобное ранее. Как оказалось, Данилко несколько раз в жизни переживал такие эмоции.

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Я не знаю, может, потому что я ко всему готов. Я не боюсь смерти. Мне важно пройти достойно. Мне это важно. У меня был случай…Нельзя сравнивать это и то, что было. Как меня предали на том "Евровидении", что они со мной делали.... Но ты вдумайся, как "Первый канал" зазомбировал людей, которые слышали несуществующий текст в песне. А особенно, когда это твои знакомые говорят, а ты сидишь и думаешь: "Боже, может, я с ума сошел?" – поделился Андрей Данилко.

Артист имеет в виду строчку из песни Dancing Lasha Tumbai, с которой он занял второе место на "Евровидении" в 2005 году. Многие в строчке "lasha tumbai" слышали "Russia, good bye" – с англ. "Россия, до свидания".

Фото: скриншот YouTube

Ранее Андрей Данилко вспомнил, как Филипп Киркоров спрашивал тогда, действительно ли Сердючка поет про "рашу". Теперь же украинский артист заявил, что действительно меняет слова в своем хите.

Ребята, с 24 февраля, никакого "лаша тумбай" в этой песне... это только "раша, гудбай". Я не пел это. Вы хотели услышать это, вот вы это услышали, – сказал Андрей Данилко.

Напомним, Тина Кароль пристыдила украинских артистов, выступавших в РФ.