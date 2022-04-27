Андрей Данилко признался, дружил ли он когда-то с российскими олигархами

Андрей Данилко рассказал о корпоративах у российских олигархов / Фото: Instagram

Андрею Данилко не привыкать к тому, что о нем говорят в российских СМИ. Больше всего его раздражают пропагандист Владимир Соловьев и журналистка Алена Блин.

Потому что один – кастрюля, а вторая – ж*па с глазами. Тот звенит и тарахтит. Хочется сказать: "Ну ты же падло". И он: "Да, ну а что?". Так эта Алена Блин вырывает из контекста мое интервью с Гордоном, где я рассказываю историю по поводу фразы "Раша, гудбай", она и подает: "Смотрите, он подтвердил, что поет эту песню".

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В комментариях под тем самым видео пользователи писали Алене Блин, что она вырвала слова из контекста. Сам Данилко тоже пытался связаться з Аленой и поговорить.

Я наивная душа, нахожу ее телефон, пишу ей, уважительно, на Вы: "Алена, возьмите трубочку, это Андрей Данилко из Киева". Тишина. Вижу – прочла. Я подождал до вечера и пишу: "Надеюсь, вам стыдно". Три точки. Она прочла это, тоже увидел. Но вот так ты делаешь – все, тогда ты – ж*па с глазами", – сказал в интервью "Зірковому шляху" Данилко.

Артист рассказал, что многие российские звезды зависят от олигархов и не имеют собственного мнения, а потому ожидать от них четкой позиции бесполезно. По словам Данилко, он не заводил дружбу с олигархами. На концертах делал свою работу и уезжал.

Я знаю характер Коли Баскова. У него такой жанр. Мы дружили. Я где-то понимаю момент этого приспособленчества, какого-то участия в субботниках, скажем. Это когда, например, вам какой-нибудь олигарх что-то дарит, и если ты берешь этот подарок, ты уже обязан. И если тебе позвонят живущие в Москве люди, ты уже должен. Я никогда ничего не брал. Конечно, мне давали, тоже предлагали на больших корпоративах. Мы могли выпить на сцене с хозяевами или с олигархом и быстро смотаться. У нас принцип – никогда не садиться за стол. Некоторые другие артисты садились за столы, общались. Они заводили хороших знакомых и сразу новых заказчиков.

Данилко сомневается, что тот же Басков без связей сможет собрать полный зал на сольный концерт.

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Поэтому ему нужно находиться у кормушки, иметь влиятельных покровителей, нужно присутствовать на ТВ. Он думает только о себе. Поверьте, ни о какой России не думает. Это абсолютно зацикленный на себе человек", – поделился Андрей Данилко.

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