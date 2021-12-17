Андрей Джеджула о драках с женой: "Я ненавижу себя в этих отношениях"

Шоумен Андрей Джеджула откровенно расскзаал о публичном скандале с женой / Фото: YouTube

Юлия Леус неоднократно заявляла, что Андрей Джеджула поднимал на нее руку. В эксклюзивном интервью "Зірковому шляху" шоумен, который ранее опубликовал видео, в котором жена кроет его матом при ребенке, прокомментировал слова Юлии.

Как я, 192 ростом, с кулака в стену ее в лицо бил? Посмотрите на меня, ответьте на вопрос, что было бы с человеком, тем более с женщиной, беременной, как она говорит, – сказал Джеджула.

Андрей отметил, что во время ссор, на эмоциях, было сказано многое, но сейчас он уже "не хочет нырять в эту грязь".

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Смотрите полное интервью Андрея Джеджулы для "Зіркового шляху":

Напомним, что официально супруги еще не разведены. Но обручальное кольцо Андрей Джеджула не носит.

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Я носил кольцо все это время. И когда уже мы начали жить опять вместе, при первой ссоре она сняла кольцо, я снял его и не ношу по сегодняшний день. Теперь я не чувствую себя женатым. Это лишь формальность, – объяснил телезвезда.

Однако бракоразводный процесс продолжается. Джеджула твердо намерен довести дело до конца и считает, что для ребенка будет лучше, если родители не будут жить вместе.