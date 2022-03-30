Андрей Фединчик рассказал, что российские актеры, снимающиеся в украинских сериалах, стали врать о травле в Украине

/ Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Популярный украинский актер Андрей Фединчик сейчас защищает Украину от российских оккупантов в рядах территориальной обороны. Как признался актер в интервью программе "Зірковий шлях", в начале войны он пытался достучаться до своих российских коллег, который много снимались в Украине, но не получилось.

90% не слышат. Там другие позиции. Пробиться к ним невозможно.

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Фединчик отметил, у него есть коллеги и друзья в России, которые все понимают и поддерживают Украину, но их очень мало.

Российские актеры, которых чуть не на руках носили у нас, они в России после начала войны начали говорить, что их травили. Эти люди говорили: "Да, там действительно есть бандеры, нас травили за русский язык". Я знаю такого актера – Антон Батырев. Он говорил об этом. Он у Оксаны Байрак много снимался, все к нему хорошо относились.

Антон Батырев / Фото: Instagram

Также Андрей Фединчик рассказал, что его кум, тоже актер, Виталий Салий и его жена с первых дней выходили на митинги в Санкт-Петербурге. В итоге из-за позиции им пришлось уехать из России.

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Напомним, все же есть артисты, которые выступили против российской агрессии: Андрей Макаревич, Алексей Кортнев,Лия Ахеджакова, Алексей Панин, Максим Галкин не побоялись высказаться в поддержку Украины.

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