Андрей Фединчик затроллил пропагандистов РФ: украинцы называют ролик пророческим

Известный украинский актер смешно затроллил российские СМИ / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Украинские артисты в борьбе с рашистской ордой используют все доступные им методы. Так, популярный украинский актер Андрей Фединчик, которого не раз называли секс-символом нашей страны, защищает Родину с оружием в руках в рядах теробороны, но также успевает поднимать настроение и боевой дух украинцам.

Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

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На своей странице в Instagram Андрей Фединчик, ранее критиковавший российских актеров за ложь, опубликовал новое видео. Он затроллил пропагандистские СМИ России, которые никогда не показывают правду. Артист отыгрывает ситуацию в момент, когда ведущему сообщают столь долгожданные для Украины новости...

Наши соотечественники в комментариях называют ролик пророческим и с нетерпением ждут, когда видео станет реальностью!

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Мы продолжаем верить в скорую победу Украины и наших защитников!

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