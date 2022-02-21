Андрей Макаревич высказался о беженцах из "Л/ДНР": Путин не забыл, что это наши деньги?

Андрей Макаревич раскритиковал Владимира Путина. / Фото: Instagram

Андрей Макаревич продолжает критиковать Кремль и действия московских властей. На днях артист публично высказался о войне России против Украины . Теперь же певец решил затронуть тему беженцев и военных учений.

В Facebook Макаревич выразил свое возмущение, что Владимир Путин выделяет огромные средства на обучение военных возле украинской границы и беженцев из так называемых "Л/ДНР". Музыкант напомнил, что речь идет о деньгах российских налогоплательщиков.

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Наш президент в последние дни красиво распределяет миллиарды – на учения, на беженцев... Он не забыл, что это наши деньги? – задал риторический вопрос артист президенту РФ.

Один из фолловеров спросил у Макаревича: "Чего это они вдруг ваши?". В ответ музыкант отметил, что отдает часть своих денег в бюджет. "А чьи? Вы платите налоги? Я плачу".

Скриншот Facebook

Еще один подписчик написал: "Не первый год распределяете. Это вы скорее забыли, что это ваши деньги распределяют на войну, не только на учебу и беженцев". Макаревич в ответ: "Да помню... От этого не легче".

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Скриншот Facebook

Другие же фолловеры поддержали Макаревича и высказали свое возмущение относительно этой ситуации:

А он этого не знал и знать не хочет, судя по всему.

Было ваше – стало наше! Ручки – вот они! Все это грустно и стыдно так, что хочется вылезти куда-нибудь из этого мрака. Но некуда.

А он никогда этого не помнил. Считает, что тратит свое. Он не подотчетен никому, поэтому и творит, что хочет.

Скриншот Facebook

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Отметим, что Россия и Беларусь объявили о продолжении своих общих учений "Союзная решимость", которые должны были завершиться еще 20 февраля. Причина якобы "военная активность у границ" и "обострение на Донбассе".

А ранее Кремль выделил пять миллиардов рублей для "эвакуированных" из Донбасса.

Напомним, недавно Андрей Макаревич вместе с другими российскими звездами подписали петицию против российской агрессии.