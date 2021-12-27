Андрея Данилко уговаривали стать президентом вместо Зеленского. Почему он отказался (видео)

Андрей Данилко мог стать президентом Украины вместо Зеленского / Фото: YouTube

В эфире шоу "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина" Дмитрий Гордон и главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман заявили, что Андрея Данилко упрашивали баллотироваться в президенты представители разных партий.

Выпуск от 26 декабря опубликован в YouTube-канале "Украина 24".

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Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул политический ландшафт, если бы действительно он пошел в президенты, – заявила Бацман, а Гордон добавил : "Если бы он захотел".

Журналистка отметила, что Данилко многие уговаривали это сделать, ему сулили успешную политическую карьеру и деньги, но артист отказался.

Приходили из разных сил, от разных партий политических, сулили очень большие деньги, к чести Андрея, он сказал: "Я хочу сохранить себя", – добавила Алеся Бацман.

В эфире "Хард з Влащенко" Алеся Бацман также упомянула период, когда многие пророчили президентство Святославу Вакарчуку. Тогда лидеры президентской гонки переживали, что если фронтмен "ОЕ" действительно решится участвовать в выборах, у остальных не будет шансов.

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