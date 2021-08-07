Ани Лорак анонсировала концерт в Одессе. Она будет петь украинские хиты

Певица впервые за долгое время выступит в Украине. В городе у моря Лорак даст сразу два шоу, где исполнит свои самые популярные песни

Ани Лорак анонсировала концерты в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Концерты Ани Лорак в Одессе пройдут под усиленной охраной. Об этом ранее заявили организаторы шоу, которые состоятся 16 и 17 августа в клубе ITAKA.

Лорак обещает поклонникам два незабываемых концерта. В посте-анонсе она отметила, что порадует публику любимыми хитами на украинском языке.

Мои любимые! Мы так ждали нашей встречи... Считаю дни. Хочу обнять вас моей музыкой, – обратилась к украинским фанатам Ани Лорак.

Последние несколько лет Ани Лорак живет и работает в России. Артистка находится в дружеских отношениях со звездами российского шоу-бизнеса, в том числе, с Филиппом Киркоровым. Она также нередко приезжает в Украину, но в августе она впервые за семь лет выступит на сцене.

В этом году Лорак уже не впервые приезжает в Украину. Весной Ани впервые за долгое время побывала на украинской радиостанции, где презентовала свою песню "Наполовину".

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

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