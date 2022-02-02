Ани Лорак даст дополнительный концерт в Украине: "По вашим многочисленным просьбам"

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак решила не обращать внимание на критику своих концертов со стороны коллег, в частности продюсера Игоря Кондратюка и певца Павла Зиброва. Певица проведет еще один концерт в рамках своего украинского тура.

Новость исполнительница сообщила на своей странице в Instagram.

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Дорогие мои, по вашим многочисленным просьбам – дополнительные концерты #шоуTheBestUkraine! – анонсировала шоу Ани Лорак.

Таким образом в Харькове состоится два концерта певицы – 19 и 20 мая, также шоу пройдет в Запорожье и Херсоне – 22 и 23 мая соответственно.

Ани Лорак приедет в Украину с концертами / Фото: КП в Украине

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Похоже, что такое решение Ани Лорак приняла после своего аншлага на концерте в Одессе, где люди буквально стояли в проходах.

Публика удивлена тем, что певица, которая сейчас живет и работает в России, впервые за восемь лет решила вернуться в Украину и провести, пусть не всеукраинский, но тур.

Многие поклонники интересуются, почему же Ани Лорак не дает концертов в Киеве и на Западе Украины, но видимо пока исполнительница не готова отвечать на этот вопрос.

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Напомним, что не все украинские знаменитости раскритиковали Лорак за ее возвращение в Украину. Например, певица Слава Каминская решила поддержать коллегу по сцене.