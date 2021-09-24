Ани Лорак впервые за 14 лет выпустила трек на украинском и сняла клип с национальной символикой

Ани Лорак презентовала песню на украинском / Фото: instagram.com/anilorak
В этом году Ани Лорак не раз приезжала в Украину и даже успела впервые за долгое время посетить украинскую радиостанцию. Теперь артистка выпустила обещанный трек и клип.
Ани Лорак сама написала лирическую композицию "Бачила", которая по-особенному трогательно раскрывает внутренний мир певицы.
Каждая история любви – особенная и неповторимая. В этом и есть её смысл – проживать, отдавать, чувствовать, быть живым, – написала Ани Лорак у себя в Instagram.
В клипе Ани Лорак постаралась передать внутреннюю боль с помощью символов и национальных элементов. Певица появилась в трех уникальных образах ручной работы.
Один из нарядов – вышиванка глубокого красного цвета – был создан вышивальщицами с Буковины – родины артистки – и отражает этнический код этого края.
Песню поклонники уже успели оценить и попросили певицу чаще выпускать треки на родном языке.
- "На украинском ваши песни особенные"
- "Наша родная! Наша самая лучшая! Ждем еще много украинских хитов. Они там нужны"
- "Наконец-то на украинском языке"
Напомним, этим летом Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с украинскими поклонниками. На концертах в Одессе два дня был sold out. Выступления певицы в Украине прошли без провокаций. Ани Лорак исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском.
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