Ани Лорак платит 365 тыс. грн за обучение дочери в элитной гимназии в Москве

Дочь Ани Лорак учится в Павловской гимназии / Фото: instagram.com/anilorak

В этом году дочь Ани Лорак София пойдет уже в четвертый класс. Девочка учится в элитной гимназии в Москве. За обучение дочери в престижной школе певица платит почти полтора миллиона рублей в год (365 тысяч гривен). Об этом пишет kp.ru.

София учится в Павловской гимназии – самая первоклассная школа в Москве и Подмосковье, где учатся звездные чада. Учебное заведение создано на базе Высшей школы экономики. В преподавательском составе носители иностранных языков и кандидаты наук.

Дочь Ани Лорак учится в элитной школе в Москве / Фото: instagram.com/anilorak

Программа обучения составлена с учетом особенностей детей. Также есть возможность посещать разные спортивные секции: плавание, гимнастика, футбол, баскетбол и бальные танцы. Но за отдельный досуг нужно дополнительно платить.

Вместе с Софией в этой гимназии учатся дети других звезд российского шоу-бизнеса – дочки Глюкозы, Александра Реввы и певицы Славы.

Недавно Ани Лорак в одном из своих интервью рассказала, что ее дочь София может стать артисткой. 10-летняя дочь певицы иногда снимается с мамой в популярных шоу, а также София стала активно вести соцсети.

Ани Лорак поддержит решение дочери стать артисткой / Фото: instagram.com/anilorak

Софии определенно нравится сцена. Она артистична, практически с пеленок в центре внимания, это не могло не сказаться. Она играет в школьном театре, иногда ездит со мной на гастроли, это очень ее вдохновляет, – сказала певица.

Недавно София исполнила песню мамы на вечеринке своего крестного Филиппа Киркорова:

Другие новости по теме: