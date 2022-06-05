Анна Кошмал вернулась в родной Киев и замерла от удивления

Анна Кошмал приехала домой спустя более трех месяцев войны / Фото: Pinterest, instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал признавалась, что родные уговаривали ее на время уехать с ребенком за границу для безопасности, но она не хотела, потому что чувствует себя нужной и полезной на Родине. Как известно, кинозвезда находилась во Львове.

На днях Кошмал решила приехать в Киев. Анна признается, что дома чувствует себя в большей безопасности, чем во Львове. Но ее будто бы оставили все силы, и нужно время, чтобы прийти в себя.

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Приехала домой и замерла… Зима, утро 24 февраля, паника, пробел, 1 июня, лето, дома и вопрос: "Как эти три месяца могут быть реальностью?". Дома я, кажется, наконец-то смогла расслабиться, но будто покинули все силы, – написала артистка в Instagram.

Актриса в Киеве / Фото: instagram.com/smorkovkina/

По словам Анны, по приезду у нее даже сложилась иллюзия, что все по-прежнему и никакого нападения РФ на Украину вроде бы и не было. Однако эта мысль быстро покинула актрису.

Киев цветет, оживает и начинает вновь дышать полной грудью. Люди снова ходят на работу, дети играют на площадках, учатся онлайн, снова куча домашних дел... И когда встречаешься с друзьями, то вообще складывается иллюзия, что все по-прежнему. Но это не так. Война продолжается, – отметила знаменитость.

Как объяснила Кошмал, такой странный "коктейль чувств сидит в груди и путает ее мысли". Однако она выделила ТОП-5 вещей, в которых она не сомневается:

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Надо продолжать жить! Надо продолжать помогать ВСУ! Надо продолжать волонтерить! Надо продолжать говорить громко на всех соцплощадках о войне на нашей земле, развязанной россией! Надо продолжать объединяться ради нашей победы! – подчеркнула кинозвезда.

Фолловеры полностью поддержали Анну Кошмал и отметила, что война продолжается и об этом не нужно молчать и забывать!

Напомним, многие украинские звезды вернулись в свои дома. Так, Илона Гвоздева воссоединилась с мужем после 2-х месяцев разлуки. Также недавно Саша Зарицкая впервые с начала войны приехала в Ирпень.