Анна Тринчер спровоцировала скандал в троллейбусе и возмутила пассажиров: Хватит пищать! (видео)

Анна Тринчер спела на весь троллейбус и спровоцировала скандал / Фото: instagram.com/annatrincher_official

После скандала с Jerry Heil Анна Тринчер влипла в новый. 20-летняя артистка решила вдруг запеть в троллейбусе, но сделала это так громко, что мешала пассажирам и контролеру разобраться с валидатором.

В ролике, который Анна Тричнер опубликовала в своем Instagram-аккаунте, она закрыла глаза маской в форме единорога и начала петь на весь троллейбус. Пока ее бойфренд-блогер Александр Волошин смеялся, рядом стоящие пассажиры негодовали и просили прекратить пение. После этого кто-то предложил вызвать полицию.

Хватит пищать, – сказала одна из пассажирок.

Как оказалось, таким своеобразным способом певица анонсировала выход нового трека.

Мой самый страшный сон. Куча людей, злой контролер, полиция, штраф и премьера песни в маршрутке! – написала Анна Тринчер.

Поклонники Анны Тринчер не разделили возмущение пассажиров и контролера.

"Ахахахахахахах это сильно, вызывайте полицию. Аню останавливают, а Аня на своем дальше поет"

Какие злые люди... Это же круто послушать в марухе классные песни, еще и вживую"

"Господи, как же красиво. А бабулям недовольным – фу! Ну да… деньги главнее всего, а уважение где к девушке?"

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