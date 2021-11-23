Асмус показала, как выглядят ее коллеги из сериала Интерны: Лобанов уже не тот

Асмус встретилась с Охлобыстиным, Пермяковой и Ильиным. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус, которая почти год встречается с актером Романом Евдокимовым, давно занимается актерской карьерой. Однако многие поклонники полюбили знаменитость именно за роль в сериале "Интерны" – Варю. В проекте артистка предстала скромной, застенчивой и милой ученицей.

Отметим, сейчас Асмус все чаще играет раскрепощенных персонажей, за что фаны ее критикуют. Вспомните только фильм "Текст", где актриса снялась в постельной сцене, что вызвало немалый резонанс.

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Так, Асмус встретилась на дне рождения со своими коллегами Светланой Пермяковой (Люба), Александром Ильиным (Лобанов) и Иваном Охлобыстиным (Андрей Быков).

Звезды сериала "Интерны" тогда и сейчас. / Фото: instagram.com/asmuskristina, Скриншот из YouTube

На день рождения Александра, который начал строить музыкальную карьеру, Кристина пришла в узких джинсах и футболке, а вот Светлана оделась роскошно – в платье с бархатным верхом. Самого же именинника было трудно узнать, ведь он отрастил пышную бородку. На фото видно, как виновника торжества обнимает Охлобыстин, прибывший на праздник в классическом наряде – рубашка и джинсы.

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Золотой состав! Жаль неполный. Сегодня день рождения у Саши Ильина! Любимца всех фанатов "Интернов", одного из моих любимых актеров с безумной "собачьей" органикой, фронтмена группы "План Ломоносова", прекрасного друга, мужа и дважды отца, – подписала фото Асмус.

Отметим, что Асмус часто радует фолловеров в Сети яркими фото со съемок или просто из жизни. Кажется, мы знаем в чем секрет фотоуспеха.

Поклонники сразу заговорили о ностальгии по "Интернам". Также они признались, что с трудом узнали исполнителя роли Лобанова:

А что с Лобановым?

Купитмэна не хватает)

Какой Саша, он навсегда Лобанов)

Ильин еще наверняка службу в какой-то церкви ведет, судя по его бороде)

Лобанов уже не тот.

Фото: скриншот instagram/ asmuskristina

Коротко о сериале

"Интерны" – комедийный сериал, рассказывающий о работе врачей-интернов. Проект выходил в эфир с 2010 по 2016 год.

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Актеры сериала "Интерны". / Фото: Legion-Media

Сюжет сериала полностью посвящен работе молодых неопытных интернов, постоянно попадающих в смешные и бессмысленные ситуации. Их руководитель — заведующий терапевтическим отделением Андрей Быков постоянно над ними шутит. Помогают Быкову и наблюдают за приключениями интернов его друг – заведующий кожно-венерологическим отделением Иван Купитман и старшая медсестра терапевтического отделения Любовь Скрябина. Наводит порядок в больнице главный доктор Анастасия Кисегач.

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