Автор Масяни Олег Куваев отдал свой сериал украинцам

Все серии "Масяни" можно посмотреть на OLL.TV / Фото: скриншот

Мы столько лет смотрели "Масяню", смеялись вместе с ней, перекидывались ее фразочками, узнавали в ее смешных историях себя – и тут веселая пофигистка из Санкт-Петербурга заговорила про войну в Украине! Прямо, без вариантов разночтений и даже с финальным самоубийством путина. Наверное, никто не ожидал такого поворота от комедийного мультсериала. А то, что серию "Вакидзаши" запретят в России – было понятно сразу.

/ Фото: пресс-служба

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Украинская платформа OLL.TV связалась с автором "Масяни" Олегом Куваевым, и в результате украинцы могут увидеть все 7 сезонов знаменитого мультсериала, включая и серию про войну, в свободном доступе на OLL.TV.

Мы все посмотрели вашу серию о войне в Украине – люди пересылают ее друг другу. Это была очень быстрая реакция с вашей стороны. Что для вас было самое важное в этом?

Я начинал эту серию четыре раза. Но ситуация на границе несколько раз менялась и была совершенно непонятной. Никто не верил, что Путин решится на преступление. Поэтому я начинал мультфильм о шантаже, мульт о страхе и мульт об идиотизме угроз. Но ситуация менялась и приходилось бросать начатое и полностью начинать заново. Особенно после 24 февраля. Самым главным было найти хоть один положительный конец для такого мультфильма. Так родилась серия с харакири. Ничего лучшего российский фюрер сейчас сделать не может.

Автор "Масяни" Олег Куваев / Фото: пресс-служба

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Вы говорили, что делали эту серию в шоке от сообщений в Telegram – это помогало сценарию или мешало?

Очень трудно делать веселые мультфильмы, когда идет жестокая война. Работать было крайне тяжело. Но если я этим мультом вправил мозги хотя бы десятку милитаристов и реваншистов – то уже хорошо.

Сейчас украинцы будут пересматривать все серии "Масяни" на OLL.TV – вы сразу согласились на публикацию цикла на украинской платформе?

Да, конечно. Для меня Украина – такая же родина как Петербург. У меня там есть и родственники, и полно друзей. Я там провел большую часть детства. Для Украины – что угодно.

Планируете ли еще серии об Украине?

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Да. Учу украинский язык.

Ждем новые серии! Все будет Украина!