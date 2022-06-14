Аж мурашки по коже: Иван Дорн посвятил смелым украинцам видео, которое пробирает до слез

Иван Дорн показал видео об украинских беженцах / Фото: Коллаж: Сегодня

После 2014 года Иван Дорн продолжал давать концерты в России, за что его критиковали на Родине. При этом он подчеркивал, что за границей остается украинцем и на сцене представляет исключительно украинскую культуру.

Однако 24 февраля 2022 все изменило. Певец не скрывает, что на РФ он поставил крест. Более того, артист заявил, что выступать для россиян будет только в том случае, если "Москва будет под украинским флагом" .

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Сейчас Иван Дорн с семьей живет в Париже. Также он выступает на благотворительных концертах в разных уголках мира и собирает деньги на гуманитарные потребности.

На днях артист опубликовал в Instagram мощное видео, которое никого не оставит безразличным. В короткометражном фильме обратили внимание на посттравматический синдром, возникающий у людей, сбежавших от войны. Даже находясь в безопасности, громкий звук возвращает к бомбардировкам, а вспышка света – к взрывам.

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Страх, растерянность, тревога, панические атаки – это то, с чем сегодня сталкиваются украинцы. Все это продемонстрировано в видео.

Вырванные, но еще более единые и крепкие. Горжусь своей благородной нацией, мы будем защищать нашу независимость, мы будем защищать свой дом. Посвящается каждому смелому и волевому украинцу, – подписал ролик Дорн.

Как говорится в описании видео, "фильм об украинских беженцах, снятый в поддержку всех вынужденных переселенцев". Авторы отметили, чтобы пережить воспоминания о войне, беженцы нуждаются в поддержке всех нас.

Фолловеров очень растрогал видеоролик:

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Да, тонкое чувство большинства людей.

До слез! Так болит. Видео в самое сердце.

Снято гениально и так правдиво!

Мы нужны друг другу.

До глубины души.

Скриншот Instagram

Напомним, ранее украинские беженцы снимали видео на английском языке, чтобы собирать деньги для ВСУ.