Басков признался, какие любит делать подарки Ротару

/ Фото: instagram.com/nikolaibaskov, instagram.com/about_rotaru/
На "Новой волне" в Сочи София Ротару исполнила не только несколько новых песен, но и встретилась ос старыми друзьями. Николай Басков даже преподнес подарок певице в честь дня рождения, который она отмечала в начале августа.
Певец подарил браслет с изумрудами и бриллиантами, стоимость которого около двух миллионов рублей (728 тысяч гривен).
В интервью программе "Ты не поверишь" Басков признался, что не первый раз дарит Ротару украшения.
Я всегда дарил ей подарки: брошь, серьги. Я также обожаю Аллу Борисовну Пугачеву. Но у нее есть муж, который дарит ей драгоценности. А у Ротару нет мужа. Царство ему небесное. Я могу побаловать любимую певицу, – сказал Николай Басков.
Николай Басков и Софии Ротару знакомы уже больше 20 лет. Певец любит вспоминать, как раньше они часто выступили на разных мероприятиях. Еще в репертуаре артистов есть совместный дуэт.
Выступление Софии Ротару на "Новой волне" в Сочи:
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