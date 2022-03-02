Баста называл себя украинцем, но о вторжении России молчит

Баста. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Рэпер Баста с начала нападения России на Украину пока не опубликовал ни одного поста. Хоть последний год Василь Вакуленко (настоящее имя рэпера) не раз приезжал в Украину с концертами. А в интервью Ксении Собчак рассказывал, что считает себя украинцем.

Украинская ведущая Мила Еремеева уже призвала российского рэпера озвучить позицию, напомнив, о выступлениях в Украине и родственниках.

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Это к тебе тысячи приходят на концерт в Киеве! Теперь собери такую толпу в РФ и делай что-то! Не молчи! Ты же не Басков

Скриншот: Instagram

Алексей Дурнев тоже обратил внимание на молчание рэпера. Он предложил Басте новую версию песни "Сансара"

Когда меня не станет

Я буду петь голосами

Тупых свиней

Нас просто меняют местами

Таков закон сансары

Круговорот людей

О мама

Скриншот: Instagram

К слову Лариса Долина, чьи родители родом из Украины, тоже решила не комментировать войну в Украину, развязанную Путиным.

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