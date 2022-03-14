Белорус Евгений Сморигин восхищен украинским народом: Я не ожидал, что будет именно так!

Евгений Сморигин выразил восхищение украинским народом / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Украинцы, как никогда, объединились за эти девятнадцать дней войны. Мужество и взаимовыручка нашего народа покоряет людей со всего мира.

Восхитился украинским духом и актер Евгений Сморигин. Он белорус, давно живет в Украине, но за годы своей жизни в стране даже не мог предположить, какими сплоченными могут быть украинцы.

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Я хочу обратиться к тем людям, которые напали в данным момент на Украину. Вы знаете, мне кажется, у вас нет никаких шансов. Благодаря вам украинцы настолько объединились в один большой кулак! Все люди, кто раньше ссорились, ругались, родственники годами не разговаривали, соседи не здоровались – все это было стерто в один момент, все люди объединились в одно целое, – сказал актер.

Сморигин привел в пример историю, которая случилась с ним и его женой на днях. Он с супругой пошел в магазин, куда привезли хлеб. Выдавали по 3 буханки на руки. И что поразило Сморигина – многие покупатели стали отдавать свой хлеб тем, кому его не хватило.

Вы не представляете этот дух объединения! Я не ожидал, что будет именно так! Это потрясающая нация, потрясающая страна! Ни у какого врага не будет ни одного шанса победить, это великие люди! – восхитился украинцам белорус.

Мы верим, что все будет хорошо. И вскоре мы все сможем обнять своих родных и вместе праздновать победу.

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Напомним, Armin van Buuren и другие звезды дали благотворительный концерт в поддержку Украины.

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