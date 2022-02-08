Белфаст, Дюна и Человек-паук: список всех номинантов на Оскар-2022

Объявлены номинанты на "Оскар-2022" / Фото: YouTube, imdb.com
Сегодня Американская киноакадемия во время прямой трансляции объявила всех претендентов на премию "Оскар" в 2022 году.
Церемония награждения самой престижной кинопремии мира состоится 27 марта. Место проведения ивента останется неизменным – это будет театр Dolby в Лос-Анджелесе.
Наибольшее количество номинаций у фильмов "Белфаст", "Власть пса" и "Вестсайдская история".
Номинанты на "Оскар-2022" полный список
Лучшая женская роль второго плана:
- Ариана ДеБоз, "Вестсайдская история"
- Онжаню Эллис, "Король Ричард"
- Джесси Бакли, "Потерянная дочь"
- Катрина Балф, "Белфаст"
- Кирстен Данст, "Власть пса"
Лучший саундтрек:
- "Не смотри наверх"
- "Дюна"
- "Власть пса"
- "Энканто"
- "Параллельные матери"
Лучшие костюмы:
- "Аллея кошмаров"
- "Дюна"
- "Круэлла"
- "Сирано"
- "Вестсайдская история"
Лучший адаптированный сценарий:
- "Власть пса"
- "Дюна"
- "Незнакомая дочь"
- "CODA: Ребенок глухих родителей"
- "Сядь за руль моей машины"
Лучшая мужская роль второго плана:
- Киран Хайндс, "Белфаст"
- Трой Котсар, "CODA: Ребенок глухих родителей"
- Джесси Племонс, "Власть пса"
- Дж. К. Симмонс, "Быть Рикардо"
- Коди Смит-Макфи, "Власть пса"
Лучший оригинальный сценарий:
- "Белфаст"
- "Худший человек на свете"
- "Король Ричард"
- "Лакричная пицца"
- "Не смотрите наверх"
Лучший грим:
- "Дом Gucci"
- "Дюна"
- "Круэлла"
- "Поездка в Америку 2"
- "Глаза Тэмми Фэй"
Лучший анимационный фильм:
- "Энканто"
- "Побег"
- "Лука"
- "Митчеллы против машин"
- "Райя и последний дракон"
Лучшие визуальные эффекты:
- "Главный герой"
- "Дюна"
- "Не время умирать"
- "Шан-Чи и легенда десяти колец"
- "Человек-паук: Нет пути домой"
Лучшая операторская работа:
- "Власть пса"
- "Трагедия Макбета"
- "Аллея кошмаров"
- "Дюна"
- "Вестсайдская история"
Лучшая мужская роль:
- Хавьер Бардем, "Быть Рикардо"
- Бенедикт Камбербетч, "Власть пса"
- Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!"
- Уилл Смит, "Король Ричард"
- Дензел Вашингтон, "Трагедия Макбета"
Лучшая женская роль:
- Джессика Честейн, "Глаза Тэмми Фей"
- Оливия Колман, "Потерянная дочь"
- Пенелопа Крус, "Параллельные матери"
- Николь Кидман, "Быть Рикардо"
- Кристен Стюарт, "Спенсер"
Лучший фильм:
- "Белфаст"
- "КОДА: Ребёнок глухих родителей"
- "Не смотрите наверх"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "Лакричная пицца"
- "Аллея кошмаров"
- "Власть пса"
- "Вестсайдская история"
Лучший режиссер:
- Кеннет Брана, "Белфаст"
- Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины"
- Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца"
- Джейн Кэмпион, "Власть пса"
- Стивен Спилберг, "Вестсайдская история"
В прошлом году главную награду и звание лучшего фильма получила картина "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао. Она также одержала победу в категории "Лучший режиссер", став второй женщиной в истории, получившей "Оскар" за режиссуру.
Лучшей актрисой была названа Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль в "Земле кочевников". "Сегодня" вели онлайн-трансляцию церемонии.