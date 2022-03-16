Первое дело о "фейках": блогеру Нике Белоцерковской грозит 10 лет за поддержку Украины

Против Ники Белоцерковской возбудили уголовное дело / Фото: Инстаграм Ники Белоцерковской

Идет 21-й день российского вторжения в Украину. В РФ, где и раньше никогда не было свободы слова, а сейчас и вовсе цензура и мракобесие на законодательном уровне, начали бороться с теми, кто говорит правду о войне в Украине. Первой жертвой путинского режима стала известный блогер Ника Белоцерковская.

Напомним, Ника Белоцерковская, которую знают как Belonika в Сети, родилась в Одессе, выросла в Питере, а последние годы живет во Франции. Она стала одной из тех, кто открыто высказался о том, что Россия напала на Украину и стала на сторону нашей страны.

Реклама

Ника Белоцерковская вступилась за украинцев / Фото: Инстаграм Ники Белоцерковской

Сегодня стало известно о том, что в отношении Ники Белоцерковской, основателя издания "Собака ru", предпринимателя и известного блогера, возбудили дело. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы. Так как она живет в Монако, ее могут привлечь только заочно.

На своей странице в инстаграм Ника уже поделилась новостью.

Реклама

Украинцы продолжают благодарить блогера за поддержку, в непростой момент также певица Оля Полякова даже сказала, что будет ее защищать.

скриншот из инстаграм Ники Белоцерковской

Ника, кстати, недавно критиковала так называемых "голубей мира".

Реклама

Мы уверены, что правда и справедливость в итоге восторжествует!

Также мы не устаем говорить о тех, кто не поддерживает путинские бесчинства в Украине. Многие из артистов были вынуждены покинуть страну.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!