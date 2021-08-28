Белорусскую певицу Анжелику Агурбаш задержали в Москве – СМИ

Певицу Анжелику Агурбаш задержали в Москве / Фото: instagram.com/angelicaagurbash

51-летнюю Анжелику Агурбаш, которая обратилась за помощью к Путину, доставили в московское отделение полиции для допроса. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

На родине певицу объявили в розыск. Белорусскими правоохранителями также возбуждено уголовное дело против артистки за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Ей грозит до 15 лет колонии.

Белорусская певица Анжелика Агурбаш / Фото: YouTube

Важно, что через некоторое время после того, как в Сети появилась информация о задержании Ажелики Агурбаш, ее представительница вышла на связь с прессой и опровергла эту новость. Сама артистка никаких заявлений пока не делала.

Как представитель Анжелики Агурбаш могу сказать, что мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов, – сказала представительница звезды.

Когда в Беларуси начались протестные мероприятия, Агурбаш выступила против действующей власти. Она осуждала Лукашенко и просила мировую общественность помочь ее народу.

Кто такая Анжелика Агурбаш

Это белорусская и российская певица, которая родилась в Минске. Агурбаш уже много лет является гражданкой РФ, но ее родственники и близкие проживают на территории Беларуси.

В 2005 году Агурбаш представляла свою страну на конкурсе "Евровидение". Тогда ее продюсером был Филипп Киркоров.

В 2006 году Агурбаш получила звание заслуженной артистки Республики Беларусь.

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